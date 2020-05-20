Gov. Ralph Northam and a team of state health and safety officials have been giving frequent updates on the fight against COVID-19 in Virginia.

He holds the tri-weekly updates on Mondays, Wednesdays and Fridays at 2 p.m. After the Memorial Day holiday, the updates will switch to bi-weekly on Tuesdays and Thursdays.

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