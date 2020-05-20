...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 8 AM EDT THIS MORNING THROUGH
LATE TONIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN STERLING VIRGINIA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL VIRGINIA AND WESTERN
VIRGINIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL VIRGINIA,
ALBEMARLE, CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE, AND NELSON. IN WESTERN
VIRGINIA, AUGUSTA, EASTERN HIGHLAND, AND WESTERN HIGHLAND.
* FROM 8 AM EDT THIS MORNING THROUGH LATE TONIGHT
* MODERATE RAIN EXPECTED OVER THE AREA TODAY, AND ESPECIALLY
TONIGHT, AND WILL CONTINUE THROUGH JUST AFTER MIDNIGHT THURSDAY
NIGHT. RAINFALL AMOUNTS OF 1-3 INCHES EXPECTED, WITH ISOLATED
HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THIS AMOUNT OF RAIN IN A 6 HOUR PERIOD
COULD RESULT IN FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.