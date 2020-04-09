Many thanks to Nancy Sorrells for her entertaining and enlightening series about sports and sporting events from our area’s past.

The accompanying photos, which have been donated by area residents or revealed by Ms. Sorrells’ sleuthing, have brought back memories to many and shed a light on our sporting past for others.

The series has been a respite from the political and virus news.

Latane Long

Waynesboro

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