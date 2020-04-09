...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING...
...FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH
SATURDAY MORNING...
* WHAT...FOR THE WIND ADVISORY ACROSS ELEVATIONS ABOVE 2000 FEET,
WEST TO NORTHWEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH
EXPECTED. FOR THE FREEZE WATCH, SUB-FREEZING TEMPERATURES AROUND
26 TO 30 DEGREES OVER THE RIDGES AND 30 TO 32 DEGREES IN THE
VALLEYS POSSIBLE.
* WHERE...AUGUSTA AND ROCKINGHAM COUNTIES, AND NORTHERN VIRGINIA
BLUE RIDGE AND CENTRAL VIRGINIA BLUE RIDGE.
* WHEN...FOR THE WIND ADVISORY, UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING. FOR
THE FREEZE WATCH, FROM LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT. FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING.
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